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ОБЩЕСТВО

Украинские журналисты предупредили об угрозе свободе слова в новом законе "О медиа"

Закон Украины "О медиа" не должен регулировать печатные и онлайн-СМИ. Об этом в обращении к власти заявили украинские журналисты.

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Обращение о пересмотре нынешней редакции законопроекта "О медиа" подписали более 200 известных журналистов, национальных и региональных СМИ
Обращение о пересмотре нынешней редакции законопроекта "О медиа" подписали более 200 известных журналистов, национальных и региональных СМИ
Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Общественный совет при Госкомтелерадио Украины поддержал совместное обращение Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), Украинской ассоциации медиабизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей Украины к народным депутатам Украины, председателям парламентских фракций и руководству Верховной Рады Украины о рисках законопроекта 2693-д "О медиа". Об этом 27 августа сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Авторы обращения отмечают необходимость пересмотра трех важных положений законопроекта до вынесения на голосование, которое планируется в сентябре.

В частности, предлагается ограничить сферу действия закона только аудиовизуальными медиа, чтобы Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не был регулятором для печатных и онлайн-СМИ.

Также необходимо убрать механизм финансирования аудиовизуальных медиа из местных бюджетов, считают журналисты. Вместо этого ввести единый для всех механизм проведения прозрачных конкурсов в общинах на отбор и финансирование медиа – без дискриминации одних типов медиа другими.

Кроме того, важно изменить принцип формирования состава Нацсовета, убрав возможность политической ангажированности этого регулятора, и ввести персональную ответственность его членов за ложные, ошибочные решения и за вред, причиненный медиа на основании ошибочного решения.

Соответствующее обращение поддержали десять членов общественного совета.

Томиленко отметил, что действующая редакция законопроекта содержит угрозы свободе слова, наделяет чрезвычайными полномочиями Нацсовет, усиливает государственную медиарегуляцию на фоне политической зависимости Нацсовета, особенно это касается печатных СМИ, создавая им дополнительные проблемы.

Глава НСЖУ уточнил, что к нему поступают десятки обращений от журналистов с поправками к законопроекту "О медиа". Он призвал представителей власти выполнять международные обязательства Украины в части имплементации специальной директивы ЕС, касающейся аудиовизуальных медиа и совершенствования регулирования телевидения и радио, и выразил надежду, что данное обращение будет толчком к надлежащим дискуссиям народных депутатов Украины при принятии решения о судьбе законопроекта.

Обращение против нынешней редакции законопроекта "О медиа" подписали более 200 известных журналистов и национальных и региональных СМИ. Среди них – Олеся Бацман ("ГОРДОН"), Орест Сохар ("Обозреватель"), Соня Кошкина (LB.ua), Павел Елизаров (Савик Шустер Студия), Денис Иванеско ("Українські новини"), Виктор Шлинчак ("Главком"), Александр Швец ("Факты и комментарии"), Андрей Павловский (Telegram-канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Макс Назаров, Владимир Полуев, Сергей Лямец, Михаил Чаплыга, Юрий Романенко, Юлия Лымарь, Наталья Балюк (газета "Высокий Замок") и другие.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/3233725680045607

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Документ подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

1 июля более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

В этот же день комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

Теги: СМИ, Дмитрий Гордон, Андрей Павловский, Нацсовет, Алеся Бацман, свобода слова, журналисты, НСЖУ, законопроект о медиа, обращение
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