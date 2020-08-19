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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.


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Поджог авто "Схем" – хороший повод для Зеленского решить вопрос безопасности медиа и снять с повестки дебильный законопроект о медиа

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Попахивает Лукашеску.

Поджог авто "Схем" в контексте продавливания закона о медиа – хороший повод Зеленскому от пустой болтовни о любви к демократии и медиа сначала решить вопрос безопасности медиа и безопасности вообще.

И снять с повестки дня дебильный законопроект о медиа, который убеждает медиа, что власть хочет закрыть медиа рот, как это делает Лукашенко.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Владимир Зеленский, журналисты, Юрий Романенко, законопроект о медиа
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