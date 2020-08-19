Поджог авто "Схем" – хороший повод для Зеленского решить вопрос безопасности медиа и снять с повестки дебильный законопроект о медиа

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.
Попахивает Лукашеску.
Поджог авто "Схем" в контексте продавливания закона о медиа – хороший повод Зеленскому от пустой болтовни о любви к демократии и медиа сначала решить вопрос безопасности медиа и безопасности вообще.
И снять с повестки дня дебильный законопроект о медиа, который убеждает медиа, что власть хочет закрыть медиа рот, как это делает Лукашенко.
Источник: Юрий Романенко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора