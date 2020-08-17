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ПРОИСШЕСТВИЯ

Поджог автомобиля журналистов "Схем". Аваков провел встречу в формате off the record

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал объективное расследование умышленного уничтожения автомобиля журналистов программы "Схемы".

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В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы
В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы
Фото: kv.npu.gov.ua

17 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициировал встречу с главным редактором киевского бюро "Радіо Свобода" Инной Кузнецовой, на которой обсудили поджог автомобиля проекта "Схемы" и возможную прослушку журналиста Михаила Ткача. Об этом сообщил в Facebook временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало.

По его информации, Аваков провел встречу в формате off the record. На ней министр пообещал, что расследование любых форм давления на журналистов будет объективным и открытым для общества.

"Исполнители, а главное – заказчики должны быть привлечены к уголовной ответственности", – отметил в посте Тракало.

https://www.facebook.com/Iar.Trakalo/posts/3216023091810513

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Полиция квалифицировала факт поджога автомобиля "Схем" как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Ткач сообщил, что обнаружил признаки прослушки в своей квартире 8 августа. По его словам, в течение нескольких недель до этого он несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников и "по мне начали активно работать".

Теги: МВД, Арсен Аваков, Ярослав Тракало, Радио Свобода, Схемы, Михаил Ткач
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