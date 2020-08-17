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ПРОИСШЕСТВИЯ

Журналистка Седлецкая о поджоге авто "Схем": Из очевидных мыслей – год назад Портнов опубликовал персональные данные наших водителей

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

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Автомобиль подожгли этой ночью
Автомобиль подожгли этой ночью
Фото: Natalie Sedletska / Facebook

Сгоревший автомобиль журналистов программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") хорошо знали фигуранты материалов проекта, кроме того, данные по авто и водителям "Схем" выложил в открытый доступ экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила главный редактор программы Наталья Седлецкая.

"По поводу ночного поджога редакционного автомобиля "Схем", который принадлежит нашему водителю Борису Мазуру. Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали хлопок. Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро. Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий, осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление", – написала Седлецкая.

Она отметила, что теперь у полиции есть 24 часа на определение квалификации дела и внесение факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

"Из очевидных мыслей – где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей. Их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не трогается с места. А в минувшую пятницу Портнов опубликовал вот такое: "Маргинальное "Радіо Свобода" – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер", – напомнила Седлецкая.

Она добавила, что сгоревший автомобиль был "рабочим инструментом" журналистов проекта. 

"Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то очень не нравится", – резюмировала главный редактор "Схем".

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10158849355717652

Журналист-расследователь проекта Михаил Ткач сказал, что за автомобилем и журналистами вели наблюдение сотрудники Управления государственной охраны Украины.

Теги: Андрей Портнов, поджог, экспертиза, расследование, уголовное дело, автомобиль, Схемы, Михаил Ткач, Наталья Седлецкая
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