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Поджог автомобиля журналистки "Радіо Свобода" сняли на видео

30 января во Львове злоумышленник поджег автомобиль Mitsubishi Colt журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук. Видео происшествия опубликовано на YouTube-канале радио. Поджег снят с балкона дома, возле которого стоит машина. Мужчина поджег какой-то предмет, лежавший на лобовом стекле иномарки, после чего убежал. Злоумышленник был в маске. Передняя часть автомобиля сожжена. Терещук не связывает произошедшее с бытовыми причинами. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Передняя часть автомобиля сожжена
Передняя часть автомобиля сожжена
Фото: lv.npu.gov.ua
видео

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube
Теги: Львов, полиция, поджог, журналисты, уголовное производство, имущество, автомобиль, балкон, мужчины
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