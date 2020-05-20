Зеленский о программе "Схемы": Есть ли в мире хоть одна страна, где в кортеже президента ездит журналист? Есть ли такая наглость?

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что журналист "Радіо Свобода" Михаил Ткач преследует его и возле дома, и на работе.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая раскритиковал работу журналистов программы "Схемы" – совместного проекта "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Скажите, пожалуйста, название, чтобы я не перепутал, – обратился Зеленский к журналисту программы "Схемы" Максиму Савчуку. – Ага, программа "Схемы". Я про то, что какая у нас свободная страна, какая демократическая, и какое у нас отношение к журналистам, даже тем, которые финансируются не государством Украина, а другими государствами". Вероятно, президент имел в виду, что "Радіо Свобода" финансируется американским правительством.

Зеленский пожаловался, что журналист программы "Схемы" Михаил Ткач следит за ним.

"В чем я вижу проблему? Я даже не вижу проблем в том, что господин Ткач находится там, где я живу, куда я переезжаю, где работаю. Хотя это всем известно. Не хочу никого обвинять, каждый день он на посту, как [сотрудники] УГО. Я даже не вижу в этом проблемы. Даже, думаю, государство должно ему платить деньги, потому что это большая работа. Но в чем я вижу проблему? Расскажу один случай, о котором никогда нигде не говорил. А вы мне скажите, правильно это или нет. Скажите, пожалуйста, есть ли в мире хоть одна страна, где в кортеже президента ездит журналист? Прямо внутри кортежа президента. Снимая или нет – мне все равно, нечего скрывать, но внутри кортежа президента", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что охрана спрашивает, как действовать в таком случае, потому что "по закону неправильно".

"Есть ли такой президент, которому его личная охрана говорит: "Ну так не может быть! Это по закону неправильно. Что нам делать? Забрать автомобиль, говорить с этим журналистом, как реагировать?". Есть ли такая наглость в мире? Думаю, нет нигде", – отметил глава государства.

Он заявил, что никто не должен нарушать закон, но "между властью и журналистикой нельзя переходить на личности".

"Был такой случай. Что я сделал? Ничего, потому что мы поняли: значит, в этом случае что-то не сделали родители этих людей, и я не могу это изменить, к сожалению. Я не диктатор. Понимаете? Хотя мне кажется, что этот баланс господин Ткач нарушил. При всем уважении к журналистам. Это никак не связано ни с какой этикой, это уже о безопасности государства", – сказал Зеленский.

Президент затем опять обратился к журналисту "Схем" и спросил, считает ли он это "справедливым и правильным".

"То есть вы считаете это нормальным? Ну тогда к "Схемам" у меня больше нет никаких вопросов", – сказал глава государства.

Ткач в Facebook прокомментировал заявление Зеленского.

"В каком кортеже президента Зеленского я ехал, если они обещали без кортежей? К сожалению, меня не было на пресс-конференции, чтобы сразу ответить. Президент снова перешел на личности. И на этот раз, не имея аргументов уровня главы государства, задел моих родителей", – написал журналист и пообещал вскоре дать более развернутый ответ.

Программа "Схемы" специализируется на журналистских расследованиях. Несколько расследований журналисты посвятили и Зеленскому. В частности, они сообщили, что в 2017–2019 годах, еще до избрания президентом, он минимум 11 раз летал в Женеву, когда там жил миллиардер Игорь Коломойский.

Кроме того, "Схемы" утверждали, что во время отдыха Зеленского в Омане в январе 2020 года в этой стране находился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым, а затем решили подать на "Радіо Свобода" в суд.