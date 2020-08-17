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Зеленский о поджоге авто журналистов "Схем": Не допущу, чтобы критика власти влекла за собой преследования или запугивания

Комментируя инцидент с поджогом автомобиля программы "Схемы", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что журналистская деятельность не может быть основанием для преследования.

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Зеленский: Моя творческая деятельность всегда была связана с острой критикой действующей в то время власти
Зеленский: Моя творческая деятельность всегда была связана с острой критикой действующей в то время власти
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит преследования журналистов за критику власти. Так он прокомментировал ночной поджог автомобиля журналистов программы "Схемы".

"В декабре 2014-го неподалеку от Дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы". Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне", – написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский назвал свободу слова фундаментом любой демократической страны и подчеркнул, что журналистская деятельность не может быть основанием для преследований.

"Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы за время моего президентства любая критика власти влекла за собой преследования или запугивания", – добавил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2607326699517690

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, в свою очередь, предположила, что поджог – дело рук врагов журналистов-расследователей.

"Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", абсолютно недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал – это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", – написала Мендель в своем Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214800474483710&id=1781187626

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Правоохранители квалифицировали факт поджога автомобиля журналистов программы "Схемы" как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Теги: полиция, поджог, расследование, Владимир Зеленский, журналисты, уголовное производство, преследование, автомобиль, Схемы, Юлия Мендель
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