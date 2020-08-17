В Управлении госохраны отрицают, что следили за журналистами "Схем"

Пресс-служба Управления госохраны Украины выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность ситуацией с поджогом автомобиля журналистов программы "Схемы".

В Управлении государственной охраны Украины отрицают обвинения журналистов программы "Схемы" в том, что следили за ними. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

"Военнослужащие УГО Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем". Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что "глубоко обеспокоены" ситуацией с пожаром автомобиля съемочной группы "Схем", "ведь свобода слова является важным залогом развития демократического правового государства".

"Уверены, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны в рамках действующего законодательства Украины", – говорится в заявлении.

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Ткач подчеркнул, что во время съемок и в самом материале он неоднократно говорил о том, что за автомобилем и журналистами вели наблюдение сотрудники Управления государственной охраны Украины.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Правоохранители квалифицировали факт поджога автомобиля журналистов программы "Схемы" как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.