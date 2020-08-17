В Киеве завелся маньяк. Вот уже год он поджигает автомобили и дома людей, которые не нравятся Офису президента и его друзьям. Вот теперь сожгли машину журналиста "Схем". Тех самых "Схем", которые за последние два месяца выдали два очень болезненных репортажа о самом президенте, сначала показав, что его кортеж немного отличается от кoртежа Голобородько в известном кино, а потом показав, где теперь живет президент и чьим детям он передает государственные резиденции. И теперь машина водителя сгорела. Расплата за сгорающий рейтинг президента?

До этого был дом Гонтаревой (ау, 95-й квартал), машина Фирсова, дом Шабунина, Tesla Богдана… Длинный список. И всех этих людей объединяет одно. Они не симпатичны президенту и его Офису.

И тут ведь какие есть варианты. Возможно, маньяк настоящий. И он не чужой человек для Офиса президента, может, он у них на кухне даже спички таскает, вместе с зажигательными смесями. И тогда это вина президента Зеленского. А может, вообще случайно совпало и ничем не связанные люди поджигают имущество других не связанных друг с другом людей, просто мода такая в стране. А может быть, кто-то просто пытается там внести хаос в Украину и подставить президента. Но тогда это тоже вина президента Зеленского, потому что уже больше года их пытаются подставить, а господин Баканов все еще не вышел на след (может, ждут БТР?). В любом случае, учитывая концентрацию власти в стране, ответственность за происходящее лежит на конкретных людях и даже конкретном человеке.

Кажется, том самом человеке, который предположил, что Гонтарева сама себе дом могла сжечь…

С этими маньяками всегда так. Если запустить, никогда не разберешься. То ли маньяк один, то ли действует подражатель, то ли вообще показалось. И способ прекратить это один. Поймать маньяка. Или не маньяка. Или хотя бы русского агента с канистрой. Что-то сделать для этого. А чем дольше ничего не происходит, тем больше будет маньяков. И больше сожженных домом и машин. Потому что тот, кто это делает, чувствует, что ему можно все.

И теперь в обществе снимается табу на насилие. А машины и дома полыхают, будто бы бумажные. И это ничем хорошим не закончится.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора