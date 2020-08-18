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По делу о прослушке журналиста "Схем" Ткача провели следственный эксперимент

Адвокат журналиста "Схем" Михаила Ткача Анатолий Попов высказал мнение, что проведенные правоохранителями следственные действия по делу о прослушке его подзащитного не будут иметь существенного значения для расследования.

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Задачей эксперта было выяснить, с какой стороны сверлили отверстия
Задачей эксперта было выяснить, с какой стороны сверлили отверстия
Фото: radiosvoboda.org

В деле о вероятном прослушивании журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача правоохранители провели следственный эксперимент. Полиция выясняла, слышно ли в квартирах на последнем этаже сверление, если оно происходит на чердаке, рассказал адвокат журналиста Анатолий Попов. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

По его словам, 17 августа на осмотр места происшествия приехала следственно-оперативная группа Нацполиции и эксперт научно-исследовательского экспертного криминалистического центра Министерства внутренних дел.

Адвокат считает, что такие следственные действия не будут иметь существенного значения для расследования. Он подчеркнул, что проверка спецтехникой, которую в Нацполиции обещали провести начиная с 8 августа, до сих пор не состоялась.

"С 8-го числа мы просим, чтобы следователи провели исследования чердака и квартиры Михаила Ткача с применением специальных средств, которые могут обнаружить прослушивающую аппаратуру, однако этого не происходит. Сегодня появился эксперт, но он только посмотрел на отверстия", – отметил Попов.

Он пояснил, что задачей эксперта было выяснить, с какой стороны сверлили отверстия – сверху или снизу. Выяснилось, что сверлили с чердака.

"Никакого значения этот следственный эксперимент не имеет. Это потеря времени и неэффективное расследование уголовного дела", – добавил адвокат. 

Михаил Ткач сообщил, что обнаружил признаки прослушки в своей квартире 8 августа. По его словам, в течение нескольких недель до этого он "несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников" и по нему "начали активно работать".

По заявлению Ткача полиция Киева открыла уголовное производство.

11 августа стало известно, что Ткач подал жалобу на бездействие следователей Национальной полиции Украины.

Теги: правоохранители, расследование, прослушка, Нацполиция, Схемы, Михаил Ткач
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