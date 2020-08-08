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Полиция открыла производство по факту обнаружения признаков прослушки в квартире журналиста Ткача

В полиции подчеркнули, что подслушивающее устройство в квартире журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача не нашли, однако обнаружили "повреждения на потолке".

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В полиции заявили, что не нашли прослушивающее устройство
В полиции заявили, что не нашли прослушивающее устройство
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту обнаружения признаков прослушки в квартире журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача. Об этом сообщается на странице столичной полиции в Facebook.

Производство открыто по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

"Сегодня утром в полицию обратился мужчина и сообщил, что в своей квартире на улице Ольжича он обнаружил повреждения в потолке и, возможно, прослушивающее устройство. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки полицейские обнаружили на потолке в квартире повреждения. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания: никаких повреждений или технических средств там не нашли", – сказано в сообщении.

В полиции добавили, что проведут повторный осмотр и назначат экспертизы, чтобы определить, было ли установлено прослушивающее устройство в квартире Ткача.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3178544032201346

Михаил Ткач сообщил, что обнаружил признаки прослушки в своей квартире 8 августа. По его словам, в течение нескольких недель до этого он "несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать".

"Украинская правда" отмечает, что среди последних расследований Ткача в программе "Схемы" – материалы о нарушении правил дорожного движения высшими чиновниками и переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

Теги: Украина, полиция, правоохранители, журналисты, Схемы, Михаил Ткач
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