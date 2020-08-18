ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Схемы" показали момент поджога авто своего водителя. Видео

Команда программы "Схемы" обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых был зафиксирован момент поджога автомобиля съемочной группы в Броварах Киевской области. Видео опубликовано на YouTube-канале "Радіо Свобода". "На протяжении всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и журналисты программы. "Схемы" собрали видео с близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента, и наконец нашли зафиксированный момент поджога", – говорится в сообщении. В ролике видно, что к автомобилю подошли два человека, которые что-то бросили в сторону машины, после чего она загорелась.Также в видео показали, как несколько человек пытались тушить возгорание, после чего на помощь им пришли подъехавшие спасатели.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инцидент произошел в ночь на 17 августа
Инцидент произошел в ночь на 17 августа
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Полиция квалифицировала факт поджога автомобиля "Схем" как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Теги: поджог, Бровары, расследование, журналисты, автомобиль, Схемы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Высовываем головушку и выталкиваем попку". Фреймут рассказала, как правильно выходить из машины
"Высовываем головушку и выталкиваем попку". Фреймут рассказала, как правильно выходить из машины
  "Танцующий миллионер" Вакки презентовал клип на песню Para. Видео
  "Танцующий миллионер" Вакки презентовал клип на песню Para. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Не наше – не жалко". Беременная Подольская устроила в турецком отеле прыжки на кровати. Видео
"Не наше – не жалко". Беременная Подольская устроила в турецком отеле прыжки на кровати. Видео
alyona alyona: Я увидела, что мое тело способно на множество вещей!
alyona alyona: Я увидела, что мое тело способно на множество вещей!
Участник "Танцев со звездами" Мельник за первую неделю тренировок похудел на пять килограммов и рассказал, как ему это удалось
Участник "Танцев со звездами" Мельник за первую неделю тренировок похудел на пять килограммов и рассказал, как ему это удалось
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"Похожа на Стоцкую". Рыжеволосая Ребрик призвала женщин меняться
"Похожа на Стоцкую". Рыжеволосая Ребрик призвала женщин меняться
  "Время пришло". Девятилетняя дочь Ани Лорак дебютировала в клипе певицы. Видео
  "Время пришло". Девятилетняя дочь Ани Лорак дебютировала в клипе певицы. Видео
"Галкин построил замок, а спортзал для детей запланировать забыл". Муж Пугачевой объяснил, почему не стал делать спортзал для детей
"Галкин построил замок, а спортзал для детей запланировать забыл". Муж Пугачевой объяснил, почему не стал делать спортзал для детей
Уэст показал, как проводит время с дочерью
Уэст показал, как проводит время с дочерью
  "Иметь право выбора это не привилегия, это норма". Белорусская группа Iowa выпустила клип "Мечта" в поддержку протестов в своей стране. Видео
  "Иметь право выбора – это не привилегия, это норма". Белорусская группа Iowa выпустила клип "Мечта" в поддержку протестов в своей стране. Видео
  "Одноклассница". Dantes презентовал клип-ностальгию. Видео
  "Одноклассница". Dantes презентовал клип-ностальгию. Видео
"Титюшница разложила силикон", "Все накачано". В Instagram обсудили пляжное фото Седоковой
"Титюшница разложила силикон", "Все накачано". В Instagram обсудили пляжное фото Седоковой
Звезда сериала "Дикий ангел" Орейро показала 63-летнего мужа
Звезда сериала "Дикий ангел" Орейро показала 63-летнего мужа
Alyosha показала фото выписки из роддома
Alyosha показала фото выписки из роддома
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS