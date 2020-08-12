Кабмин назначил Тараса Шевченко замминистра культуры. Он будет отвечать за медиа

Новый заместители министра культуры Украины Тарас Шевченко является директором Центра демократии и верховенства права. Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает, что Шевченко пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности.

Кабинет министров Украины в среду, 12 августа, проголосовал за назначение Тараса Шевченко заместителем министра культуры Украины. Об этом сообщил в Faceboook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Министр уточнил, что Шевченко будет отвечать за информационную политику, безопасность и медиа.

"Он юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и несомненно достойный кандидат на эту должность. Много лет работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифрового образования и медиаграмотности", – рассказал Ткаченко.

Тарас Шевченко является директором Центра демократии и верховенства права. По данным Центра, организация работает в Украине с 2005 года. До 2016 года организация называлась Институт Медиа Права.

В финансовом отчете организации за 2019 год сказано, что Центр демократии и верховенства права финансируется в основном Шведским агентством по вопросам международного сотрудничества и развития SIDA. Также среди доноров – Агентство США по международному развитию, Европейская комиссия и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).