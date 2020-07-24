Закон "О медиа" должен сохранить свободу слова в Украине – Разумков

Закон "О медиа" должен сохранить в Украине свободу слова, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

"Закон "О медиа" должен сохранить в первую очередь то, что является большим достижением Украины, а это – свобода слова. Это было, это есть и, я уверен, это так должно быть и в будущем", – сказал Разумков.

По словам спикера, у него, как и у многих других народных депутатов, остались вопросы к этому законопроекту.

"Там есть корректные и правильные вещи. Но также есть вопросы, которые, несмотря на то, что он доработан, возможно, надо будет корректировать", – отметил Разумков.

Законопроект "О медиа" №2693-д подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

Представители СМИ обратили внимание, что нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа "предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Они опасаются, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, отдельных политиков и должностных лиц.

Один из инициаторов законопроекта – народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Сушко отозвал свою подпись под проектом закона "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект . Доработанный законопроект (№2693-д) был внесен в Раду 2 июля.

20 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о медиа нуждается в доработке.