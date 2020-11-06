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Шустер: Закон о медиа Украине не нужен

Телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что журналисты могут самоорганизоваться и сами регламентировать свою деятельность без участия властей.

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Шустер: Нужно какое-то регламентирование фейк-ньюз, но это вездесущая проблема
Шустер: Нужно какое-то регламентирование фейк-ньюз, но это вездесущая проблема
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украине не нужен отдельный закон о медиа, уверен телеведущий и журналист Савик Шустер. Об этом он заявил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Я не уверен, что нужен закон о медиа. Я вообще думаю, что он не нужен. Там нужно какое-то регламентирование фейк-ньюз, но это, мы сейчас видим, вездесущая проблема. Я вижу, что возникают всякие инициативы – индивидуальные и коллективные, которые проверяют информацию. Факт-чекинг сейчас становится тенденцией. Это мода – проверять факты. И это очень хорошо. И я думаю, что журналисты – вполне сознательные люди и, я бы даже сказал, не менее образованные, чем власть, чтобы как-то самоорганизоваться, саморегламентироваться, свои правила себе... Это мы будем делать – не они будут делать. Вот они за нас не имеют права делать ничего. Я считаю, вообще ничего", – сказал Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Читайте полную версию интервью

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Документ подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

1 июля более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

В этот же день комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Верховная Рада, Савик Шустер, Алеся Бацман, журналисты, законопроект о медиа
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