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В СНБО решили создать реестр запрещенных сайтов – член правления Интернет-ассоциации Украины

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Представитель Интернет-ассоциации обещает бороться против появления реестра
Представитель Интернет-ассоциации обещает бороться против появления реестра
Фото: pixabay.com

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил создать реестр запрещенных сайтов. Об этом 8 июля сообщил в Facebook член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев.

"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней", – написал он.

Член правления Интернет-ассоциации отметил, что попробует "как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало".

https://www.facebook.com/mt6561/posts/4321573754572469

На сайте СНБО об этом информации нет. О заседаниях с участием членов совета последний раз сообщалось 18 июня.

Контекст:

15 мая 2017 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

Позже санкции продлевали и расширяли. В частности, 2 мая 2018 года СНБО ввел новые и продлил старые санкции против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины, расширив список запрещенных сайтов.

4 февраля 2021 года Голосеевский райсуд Киева постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации. В список попали российское агентство РБК, украинский сайт From-UA, блог-платформа LiveJournal и другие. Но 25 февраля уголовное производство, по которому суд вынес решение, закрыли.

Для регулирования деятельности информационных ресурсов, в том числе в интернете, был подготовлен законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа". Он был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Теги: интернет, СНБО, сайты
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