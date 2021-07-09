В СНБО решили создать реестр запрещенных сайтов – член правления Интернет-ассоциации Украины

"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней", – написал он.

Член правления Интернет-ассоциации отметил, что попробует "как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало".

На сайте СНБО об этом информации нет. О заседаниях с участием членов совета последний раз сообщалось 18 июня.