Данилов рассказал, могут ли в Украине запретить Facebook

Данилов: Мы рассматриваем варианты того, как с бороться с теми, кто распространяет политическую грязь в Facebook Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Журналистка напомнила Данилову, что в Украине действует запрет на российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", и спросила у секретаря, возможен ли вариант закрытия Facebook и Telegram.

"Вы представляете, что вы говорите? Как в Украине заблокировать Facebook? Это невозможно. Там месть определенное количество людей, которые занимаются политическим делом. Есть те, кто занимается политической грязью. К сожалению, таких людей много, но по отношению к обычным пользователям их мало. Мы рассматриваем варианты того, как с ними бороться. Мы это делаем. Но то, чтобы заблокировать – нет", – ответил Данилов.