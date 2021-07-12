Данилов рассказал, могут ли в Украине запретить Facebook

Журналистка напомнила Данилову, что в Украине действует запрет на российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", и спросила у секретаря, возможен ли вариант закрытия Facebook и Telegram.
"Вы представляете, что вы говорите? Как в Украине заблокировать Facebook? Это невозможно. Там месть определенное количество людей, которые занимаются политическим делом. Есть те, кто занимается политической грязью. К сожалению, таких людей много, но по отношению к обычным пользователям их мало. Мы рассматриваем варианты того, как с ними бороться. Мы это делаем. Но то, чтобы заблокировать – нет", – ответил Данилов.
15 мая 2017 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".
Позже санкции продлевали и расширяли. В частности, 2 мая 2018 года СНБО ввел новые и продлил старые санкции против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины, расширив список запрещенных сайтов.
4 февраля 2021 года Голосеевский райсуд Киева постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации. В список попали российское агентство РБК, украинский сайт From-UA, блог-платформа LiveJournal и другие. Но 25 февраля уголовное производство, по которому суд вынес решение, закрыли.