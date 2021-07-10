"Санкции действуют в полном объеме". Данилов опроверг продажу сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или о том, что "санкции не работают", – сознательная и целенаправленная дезинформация общества, которая не соответствует действительности", – написал он.

По его словам, информация о продаже сети автозаправочных станций Glusco неправдивая.

"Не соответствует действительности информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур. Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли "творцы" коррупционно-олигархической системы. И не важно, касается это отечественной или иностранной кампании, которые могут ошибочно полагать, что имеют карт-бланш на действия вне правового поля Украины", – пояснил Данилов.

Секретарь СНБО посоветовал народным депутатам не пытаться "порешать привычным им образом" вопрос снятия или ослабления санкций.

"Как и попытки избежать уплаты налогов, которые приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем через офшорные компании, так и попытка избежать санкций – явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции", – заключил он.