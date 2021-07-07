Данилов: Порошенко – олигарх с опытом

Порошенко (на фото), по мнению Данилова, "не новый человек" в олигархическом пуле Фото: Петро Порошенко / Facebook

Секретарь СНБО не назвал их имен и ведущая уточнила, не идет ли речь о пятом президенте Петре Порошенко.

"Он не новый человек в олигархическом пуле. Он – олигарх еще и с опытом, я так думаю. Я могу ошибаться. Петр Алексеевич – крупный бизнесмен, он бизнес ведет еще с давних времен. Я, по крайней мере, помню шоколад с названием "Президент". Это было в 1998–1999 годах. Кстати, вкусный был шоколад", – ответил Данилов.

На вопрос о том, возможны ли санкции СНБО против Порошенко, секретарь Совета нацбезопасности сказал, что "фамилия, имя, отчество не имеют никакого значения" и решения принимаются на основании документов и после обсуждения.

Если по тем документам, которые подают в аппарат СНБО, просят принять те или иные решения, их принимают публично, они обсуждаются и дискуссии бывают "иногда очень ожесточенными".

Документов о возможности применения санкций к Порошенко, по словам Данилова, в СНБО сейчас нет.