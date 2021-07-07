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ПОЛИТИКА

Данилов: Порошенко – олигарх с опытом

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Порошенко (на фото), по мнению Данилова, "не новый человек" в олигархическом пуле
Порошенко (на фото), по мнению Данилова, "не новый человек" в олигархическом пуле
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу", текстовая версия которого вышла 7 июля, заявил, что после Революции достоинства в стране появились новые олигархи.

Секретарь СНБО не назвал их имен и ведущая уточнила, не идет ли речь о пятом президенте Петре Порошенко. 

"Он не новый человек в олигархическом пуле. Он – олигарх еще и с опытом, я так думаю. Я могу ошибаться. Петр Алексеевич – крупный бизнесмен, он бизнес ведет еще с давних времен. Я, по крайней мере, помню шоколад с названием "Президент". Это было в 1998–1999 годах. Кстати, вкусный был шоколад", – ответил Данилов. 

На вопрос о том, возможны ли санкции СНБО против Порошенко, секретарь Совета нацбезопасности сказал, что "фамилия, имя, отчество не имеют никакого значения" и решения принимаются на основании документов и после обсуждения. 

Если по тем документам, которые подают в аппарат СНБО, просят принять те или иные решения, их принимают публично, они обсуждаются и дискуссии бывают "иногда очень ожесточенными". 

Документов о возможности применения санкций к Порошенко, по словам Данилова, в СНБО сейчас нет. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО 15 апреля 2021 года анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в Украине". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

Данилов 14 мая говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии он назвать отказался.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что работу Рады в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия законопроекта в целом.

Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, санкции, СНБО, олигархи, Алексей Данилов
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