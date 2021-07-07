СНБО ввел санкции против 100 украинцев из санкционного списка США – Данилов

Данилов сказал, что санкции ввели в том числе на основании информации, предоставленной украинскими спецслужбами Фото: rnbo.gov.ua

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "24 каналу", которое вышло 6 июля.

Секретарь СНБО говорил, что под санкциями США находится 134 украинца: против 130 ограничения ввел минфин, против четырех – Госдеп.

"На этой неделе мы работали с партнерами из США по этому вопросу. На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции минфина США, 127 – живы и здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается 127. Относительно 100 Совет нацбезопасности уже ввел санкции. Они уже введены. Относительно остальных – мы сейчас получаем дополнительную информацию от наших партнеров, но мы опираемся не только на информацию от партнеров. У нас очень хорошо работают наши разведки, [спецслужбы]. Они нам предоставляют много дополнительной информации", – сказал Данилов.