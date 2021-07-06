В СНБО никто не голосовал против санкций в отношении Фукса и Фирташа – Данилов

Данилов отметил, что между членами СНБО иногда возникают дискуссии, продиктованные их политическими взглядами Фото: Олексій Данілов / Facebook

Он пояснил, что в состав Совета нацбезопасности и обороны входят 23 человека и между его членами иногда возникают дискуссии, продиктованные политическими взглядами.

"Например, я могу сказать, что когда было голосование по Фирташу, Фуксу, у нас никто не проголосовал против. И, кстати, никто не воздержался", – отметил он.

Данилов также подчеркнул, что листы голосования являются документами, которые длительное время хранятся, и со временем можно будет увидеть, кто как голосовал. Вместе с тем он опроверг утверждение о том, что санкции могут вводиться только за террористическую деятельность.

При этом ряд СМИ, в том числе "Факты", ссылаясь на политического эксперта Евгения Хурсина, писали, что за санкции против бизнесменов якобы не голосовали глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков.