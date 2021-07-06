Данилов: Фирташ получил одно из титановых месторождений в разгар Оранжевой революции. Видимо, россияне просили передать

Фирташ не может продавать активы и пользоваться счетами в Украине из-за санкций Фото: glavcom.ua

"Мало кто знает, но господин Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли в декабре 2004 года, в разгар "оранжевых" событий. Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили, мы разбираемся. Использование недр должно быть публичным и полученным законно", – заявил Данилов.

Фирташ и другой украинский бизнесмен Павел Фукс из-за санкций не могут продавать свои активы и пользоваться счетами в Украине.

"Однако мы не можем закрыть украинское предприятие только потому, что оно принадлежит Фирташу", – пояснил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, планирует ли государство закрыть телеканал "Интер", принадлежащий Фирташу, Данилов отметил, что в стране "работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет".

"Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим", – заявил он.