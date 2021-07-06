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Данилов: Фирташ получил одно из титановых месторождений в разгар Оранжевой революции. Видимо, россияне просили передать

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Фирташ не может продавать активы и пользоваться счетами в Украине из-за санкций
Фирташ не может продавать активы и пользоваться счетами в Украине из-за санкций
Фото: glavcom.ua

Бизнесмен Дмитрий Фирташ получил одно из месторождений титана в декабре 2004 года. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналу Forbes, которое опубликовали 6 июля.

"Мало кто знает, но господин Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли в декабре 2004 года, в разгар "оранжевых" событий. Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили, мы разбираемся. Использование недр должно быть публичным и полученным законно", – заявил Данилов.

Фирташ и другой украинский бизнесмен Павел Фукс из-за санкций не могут продавать свои активы и пользоваться счетами в Украине.

"Однако мы не можем закрыть украинское предприятие только потому, что оно принадлежит Фирташу", – пояснил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, планирует ли государство закрыть телеканал "Интер", принадлежащий Фирташу, Данилов отметил, что в стране "работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет".

"Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим", – заявил он.

Контекст:

СНБО решил ввести санкции против Фирташа и Фукса 18 июня. Данилов заявил, что Фирташ участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России. Ряд СМИ, в том числе "Факты", ссылаясь на политического эксперта Евгения Хурсина, писали, что за санкции якобы не голосовали глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков. Данилов опроверг эту информацию и сказал, что все члены СНБО поддержали санкции.

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии "Forbes Украина", бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. Адвокат Фирташа заявил, что тот "категорически отрицает обвинения СНБО".

Теги: Россия, санкции, Дмитрий Фирташ, СНБО, бизнес, телеканал Интер, активы, Павел Фукс, Алексей Данилов
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