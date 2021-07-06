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Данилов: Французы участвовали в переговорах между Грузией и Россией, им дали заказ на "Мистрали". Не знаю, получили ли они что-то за Донецкую и Луганскую области и Крым

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Данилов: Французы участвовали в переговорах между Грузией и Россией, им дали заказ на "Мистрали". Не знаю, получили ли они что-то за Донецкую и Луганскую области и Крым / ГОРДОН

Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

У Франции есть моральная ответственность за оккупацию части Донецкой и Луганской областей, а также украинского Крыма. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналу "Forbes-Украина", которое опубликовали 6 июля.

"Наши международные партнеры упрекают нас в непреодолении коррупции. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", – отметил он. 

При этом Данилов напомнил, что он – не дипломат, и "никто ему не запрещает называть вещи своими именами". 

"Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю. В последнее время Германия изменила свой тон. Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России", – подчеркнул секретарь СНБО.

Контекст:

Данилов имел в виду вооруженный конфликт между Россией и Грузией 8–12 августа 2008 года. тогда российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России, это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" Франция и Россия заключили в 2011 году. Первый корабль должен был быть передан России в 2014 году, второй – в 2015 году. В связи с эскалацией конфликта в Украине в ноябре 2014 года тогдашний президент Франции Франсуа Олланд приостановил поставку "Мистралей".

Данилов не первый раз говорит об ответственности Франции и Германии за оккупацию Крыма"Именно эти страны в 2008 году отказали Грузии и Украине в ПДЧ, когда почти все было готово. И мы помним, что в 2008 году на Грузию напала Российская Федерация, после этого у нас есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли нести за это какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны. Потому что, кроме экономической выгоды, есть еще политические вещи", – сказал Данилов 4 июня на брифинге после заседания СНБО.

В ответ на это посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО не остановило бы действия России в Крыму. Дипломат не чувствует вины Германии за оккупацию Крыма. "Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян", – говорила она.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. 

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Теги: Россия, Германия, Крым, Грузия, Франция, коррупция, Луганская область, Донецкая область, СНБО, Мистраль, Бухарест, Алексей Данилов
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