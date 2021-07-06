Данилов: Французы участвовали в переговорах между Грузией и Россией, им дали заказ на "Мистрали". Не знаю, получили ли они что-то за Донецкую и Луганскую области и Крым

"Наши международные партнеры упрекают нас в непреодолении коррупции. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", – отметил он.

При этом Данилов напомнил, что он – не дипломат, и "никто ему не запрещает называть вещи своими именами".

"Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю. В последнее время Германия изменила свой тон. Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России", – подчеркнул секретарь СНБО.