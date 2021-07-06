Данилов назвал главных стратегических партнеров Украины

"На первом месте Великобритания, США и страны Балтии. И еще Польша и другие", – заявил он.
При этом страны являются партнерами Украины "до определенного момента", указал Данилов. "Если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", – подчеркнул секретарь СНБО.
Что касается внешней политики, то Данилов убежден, что Украине "надо делать свое".
"Мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, по которым должны были поставить точку еще в 1991 году. Если бы тогда перешли на двуязычие – на украинский и английский языки, не было бы этих проблем", – сказал Данилов.
В обзорной статье издания "Обозреватель" в марте говорилось, что Украина впервые за 30 лет воплощает проактивную внешнеполитическую стратегию. "Готовность новой команды идти на жесткие меры и отстаивать интересы государства заметно контрастирует с десятилетиями бесхребетного конформизма и циничного бизнеса с врагом", – сказано в материале.
Воспользовавшись приходом нового президента США Джо Байдена, Офис президента Украины Владимира Зеленского начал жесткую политику в отношении России, а глава ОП Андрей Ермак синхронизирует украинскую стратегию с Белым домом по поручению президента, говорится в материале.
Зеленский заявил, что ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости страны, отмечало "Интерфакс-Украина".