Данилов назвал главных стратегических партнеров Украины

"На первом месте Великобритания, США и страны Балтии. И еще Польша и другие", – заявил он.

При этом страны являются партнерами Украины "до определенного момента", указал Данилов. "Если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", – подчеркнул секретарь СНБО.

Что касается внешней политики, то Данилов убежден, что Украине "надо делать свое".

"Мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, по которым должны были поставить точку еще в 1991 году. Если бы тогда перешли на двуязычие – на украинский и английский языки, не было бы этих проблем", – сказал Данилов.