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ПОЛИТИКА

Данилов назвал главных стратегических партнеров Украины

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Данилов: Мы еще не стали большой экономикой
Данилов: Мы еще не стали большой экономикой
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Великобритания является главным стратегическим партнером Украины. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью журналу "Forbes-Украина", которое опубликовано 6 июля.

"На первом месте Великобритания, США и страны Балтии. И еще Польша и другие", – заявил он. 

При этом страны являются партнерами Украины "до определенного момента", указал Данилов. "Если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", – подчеркнул секретарь СНБО.

Что касается внешней политики, то Данилов убежден, что Украине "надо делать свое". 

"Мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, по которым должны были поставить точку еще в 1991 году. Если бы тогда перешли на двуязычие – на украинский и английский языки, не было бы этих проблем", – сказал Данилов.

Контекст:

В обзорной статье издания "Обозреватель" в марте говорилось, что Украина впервые за 30 лет воплощает проактивную внешнеполитическую стратегию. "Готовность новой команды идти на жесткие меры и отстаивать интересы государства заметно контрастирует с десятилетиями бесхребетного конформизма и циничного бизнеса с врагом", – сказано в материале.

Воспользовавшись приходом нового президента США Джо Байдена, Офис президента Украины Владимира Зеленского начал жесткую политику в отношении России, а глава ОП Андрей Ермак синхронизирует украинскую стратегию с Белым домом по поручению президента, говорится в материале.

Зеленский заявил, что ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости страны, отмечало "Интерфакс-Украина"

Теги: США, Польша, Великобритания, СНБО, страны Балтии, английский язык, Алексей Данилов
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