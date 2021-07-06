Данилов: Если закон о деолигархизации не сработает, у Зеленского есть не только план Б. У него полный алфавит, мы и к букве Я дойдем

По словам Данилова, борьба Зеленского (на фото) с олигархами – "это не про политические очки" Фото: president.gov.ua

По его словам, олигархическая система в Украине берет свое начало с 1998 года.

"Это люди, которые пользуются близостью к руководству государства, коррумпированностью процессов. Они накапливают капитал, заходят в политику и медиа. Это старые олигархи", – пояснил Данилов.

После 2014 года в Украине появились "новые олигархи".

"Когда семья Януковича убежала, ограбив страну, она забрала огромное состояние, но все их банки, "заводы и пароходы" остались в Украине. У кого они оказались? Когда произошел известный банкопад и вывели более 100 банков, куда делись средства, залоги по кредитам? "ProZorro.Продажи" – не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти. Так у нас появились новые олигархи, фамилии которых не всем известны", – сказал секретарь СНБО.

Назвать конкретные фамилии он отказался.

"[Если законопроект о деолигархизации президента Украины Владимира Зеленского не сработает, у президента есть не только план Б – у него полный алфавит. Если нужно, мы и до буквы Я дойдем. Но без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовом законодательстве, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", – подчеркнул Данилов.

При этом он заверил, что борьба Зеленского с олигархами – "это не про политические очки".

"Это вопрос к Верховной Раде, почему они не занимались этими законами раньше. Люди с состоянием годами писали под себя законы и влияли на государство. Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация продолжалась", – сказал чиновник.

Данилов не исключил, что после принятия закона о деолигархизации СНБО не включит в реестр олигархов ни одной фамилии, поскольку олигархи сами откажутся от активов и вернут часть государству.

"Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понимать и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно", – добавил Данилов.