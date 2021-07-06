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Данилов: Если закон о деолигархизации не сработает, у Зеленского есть не только план Б. У него полный алфавит, мы и к букве Я дойдем

По словам Данилова, борьба Зеленского (на фото) с олигархами "это не про политические очки"
По словам Данилова, борьба Зеленского (на фото) с олигархами – "это не про политические очки"
Фото: president.gov.ua

"Старые" и "новые" украинские олигархи могут попасть в так называемый "реестр олигархов", это будет публичная процедура, и решения примут открыто. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналу Forbes, которое опубликовали 6 июля.

По его словам, олигархическая система в Украине берет свое начало с 1998 года. 

"Это люди, которые пользуются близостью к руководству государства, коррумпированностью процессов. Они накапливают капитал, заходят в политику и медиа. Это старые олигархи", – пояснил Данилов. 

После 2014 года в Украине появились "новые олигархи".

"Когда семья Януковича убежала, ограбив страну, она забрала огромное состояние, но все их банки, "заводы и пароходы" остались в Украине. У кого они оказались? Когда произошел известный банкопад и вывели более 100 банков, куда делись средства, залоги по кредитам? "ProZorro.Продажи" – не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти. Так у нас появились новые олигархи, фамилии которых не всем известны", – сказал секретарь СНБО.

Назвать конкретные фамилии он отказался.

"[Если законопроект о деолигархизации президента Украины Владимира Зеленского не сработает, у президента есть не только план Б – у него полный алфавит. Если нужно, мы и до буквы Я дойдем. Но без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовом законодательстве, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", – подчеркнул Данилов.

При этом он заверил, что борьба Зеленского с олигархами – "это не про политические очки".

"Это вопрос к Верховной Раде, почему они не занимались этими законами раньше. Люди с состоянием годами писали под себя законы и влияли на государство. Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация продолжалась", – сказал чиновник.

Данилов не исключил, что после принятия закона о деолигархизации СНБО не включит в реестр олигархов ни одной фамилии, поскольку олигархи сами откажутся от активов и вернут часть государству.

"Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понимать и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно", – добавил Данилов.

Контекст:

Зеленский на заседании СНБО 15 апреля 2021 года анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в Украине". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

Данилов 14 мая говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии он назвать отказался.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что работу Рады в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия законопроекта в целом.

Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Теги: банки, СНБО, законодательство, Владимир Зеленский, олигархи, ProZorro, активы, Алексей Данилов
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