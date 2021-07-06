ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО: Россия сделала концлагерь. Гитлер тоже выдавал аусвайсы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Фактически ОРДЛО это гетто
Данилов: Фактически ОРДЛО – это гетто
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Россия создала концлагерь для жителей оккупированного Донбасса и раздала уже 630 тыс. паспортов. Об этом сказал в эфире "24 канала" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"На территории Донецкой и Луганской областей 630 тыс. российских паспортов роздано. Фактически [ОРДЛО] – это гетто, потому что они [Россия] его загородили. C одной стороны держат границу, с другой тоже сделали границу. Россия сделала концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдает там эти документы. Это как [нацистский диктатор Адольф] Гитлер нападал, он аусвайсы выдавал. Чтобы на оккупированных территориях у людей были удостоверения", – объяснил он.

Выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает Минские договоренности. Украина на это не может повлиять напрямую, подчеркнул Данилов.

"Если посмотреть Минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей. [...] Для чего это делает [президент РФ Владимир] Путин? Еще раз подчеркиваю: чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тыс. голосов. Это их такое использование", – добавил Данилов.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как "они являются заложниками, это их способ выживания там".

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. "Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь", – пояснила Денисова.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что российское внешнеполитическое ведомство не считает нарушением Минских соглашений выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Теги: Россия, Донбасс, паспорт, агрессия, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Абсолютная красота". Моника Белуччи с 16-летней дочерью снялись для обложки итальянского Vogue. Фото
"Абсолютная красота". Моника Белуччи с 16-летней дочерью снялись для обложки итальянского Vogue. Фото
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
Украинская короткометражка "Папины кроссовки" отобрана в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно
Украинская короткометражка "Папины кроссовки" отобрана в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно
Кейт Миддлтон самоизолировалась после контакта с зараженным COVID-19
Кейт Миддлтон самоизолировалась после контакта с зараженным COVID-19
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
Сын Тины Кароль: Я очень горжусь мамой!
Сын Тины Кароль: Я очень горжусь мамой!
  Блогер Марьяна Ро: Мама часто кричала папе "Будь ты проклят!"
  Блогер Марьяна Ро: Мама часто кричала папе "Будь ты проклят!" G
"Ведет себя как дура! Фу, противно смотреть!" Пользователей соцсети возмутило новое фото Насти Каменских
"Ведет себя как дура! Фу, противно смотреть!" Пользователей соцсети возмутило новое фото Насти Каменских
  "Она не сможет объяснить, зачем это ляпнула". Меладзе высказался об обвинениях Лорак в приставаниях
  "Она не сможет объяснить, зачем это ляпнула". Меладзе высказался об обвинениях Лорак в приставаниях
"Вы – лучшая сборная! Объединили нас!" Потап поблагодарил футболистов сборной Украины за игру на Евро 2020
"Вы – лучшая сборная! Объединили нас!" Потап поблагодарил футболистов сборной Украины за игру на Евро 2020
"О-о-о, умиление зашкаливает". Энрике Иглесиас показал своих близняшек от Анны Курниковой. Фото
"О-о-о, умиление зашкаливает". Энрике Иглесиас показал своих близняшек от Анны Курниковой. Фото
  Блогер Марьяна Ро: У нашей семьи было очень много денег, но все просрали. У папы появилось дикое желание ходить по простипомам
  Блогер Марьяна Ро: У нашей семьи было очень много денег, но все просрали. У папы появилось дикое желание ходить по простипомам G
"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты
"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты
"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу
"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу
"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках
"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках
"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020
"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS