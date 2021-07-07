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ПОЛИТИКА

Данилов считает, что вторым государственным языком в Украине должен быть английский

Данилов: Я за двуязычие. Но это должен быть обязательно английский
Данилов: Я за двуязычие. Но это должен быть обязательно английский
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу", которое вышло 6 июля, выступил за "двуязычие" в Украине.

"Я за двуязычие, я неоднократно это говорил. Но это должен быть обязательно английский язык, потому что это язык мировой и сегодня без него вряд ли можно качественно жить в современном мире. Это фундаментальная вещь", – сказал он. 

Данилов высказал мнение, что сейчас в Украине происходят революционные изменения. 

"Есть процессы, которые мы можем называть революционными. Это не всем нравится. Это может закончиться только победой. Почему? Если не будет победы, нам крайне сложно будет держать этого нашего агрессора, который находится под нами. Мы почему-то постоянно с ними заигрывали, мы постоянно не поднимали вопрос языка. [...] И до чего мы дошли? Мы дошли до того, что потеряли на определенный период часть Донецкой и Луганской областей. Мы на определенный период потеряли наш украинский Крым. Это потому, что мы постоянно что-то там убирали", – добавил он.

Контекст:

Согласно Конституции, в Украине один государственный язык – украинский. 

В 2012–2014 годах в Украине действовал закон "Об основах государственной языковой политики" (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование не государственных языков в стране. 

В период действия закона статус регионального русский язык получил в ряде регионов, потом эти решения начали отменять суды и местные власти.

По состоянию на конец мая 2021 года решения местных советов относительно русского языка еще не отменили в отдельных населенных пунктах четырех областей – Днепропетровской, Луганской областей, Николаевской и Одесской. В некоторых населенных пунктах Одесской и Черновицкой областей статус регионального присвоен также болгарскому, гагаузскому, молдавскому и румынскому языкам. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, украинский язык, революция, английский язык, Алексей Данилов
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