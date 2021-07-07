Данилов считает, что вторым государственным языком в Украине должен быть английский

Данилов: Я за двуязычие. Но это должен быть обязательно английский Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Я за двуязычие, я неоднократно это говорил. Но это должен быть обязательно английский язык, потому что это язык мировой и сегодня без него вряд ли можно качественно жить в современном мире. Это фундаментальная вещь", – сказал он.

Данилов высказал мнение, что сейчас в Украине происходят революционные изменения.

"Есть процессы, которые мы можем называть революционными. Это не всем нравится. Это может закончиться только победой. Почему? Если не будет победы, нам крайне сложно будет держать этого нашего агрессора, который находится под нами. Мы почему-то постоянно с ними заигрывали, мы постоянно не поднимали вопрос языка. [...] И до чего мы дошли? Мы дошли до того, что потеряли на определенный период часть Донецкой и Луганской областей. Мы на определенный период потеряли наш украинский Крым. Это потому, что мы постоянно что-то там убирали", – добавил он.