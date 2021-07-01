Довбик дома говорит на украинском, в российский чемпионат точно не переедет – отец футболиста

Довбик (на фото) пока не получал предложений о трансфере, отметил его отец Фото: Artem Dovbyk / Instagram

После победы сборной Украины по футболу в 1/8 чемпионата Европы, которая позволила украинцам выйти в четвертьфинал, Довбик 29 июня дал комментарий порталу "UA-Футбол". Форвард рассказал о своих чувствах после победы на русском.

Его раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой, которая известна резкими высказываниями по поводу русского языка. Сам Довбик тему выбора языка для выступлений тоже пока не комментировал, но на следующий день после игры выложил в Instagram фото с этого матча и на украинском поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью команды!" – отметил он.

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Отец Довбика рассказал, что сын прекрасно знает государственный язык.

"Артем дома с нами на украинском разговаривает. Просто у них в командах все русскоязычные, то и он так привык. Но когда к нам [в Черкассы] приезжает, то разговаривает так же, как мы", – сказал Александр Довбик.

Журналисты отметили, что после решающего гола Довбик получил большую популярность и среди болельщиков звучат предположения относительно возможного перехода из ФК "Днепр-1" в другой украинский или зарубежный клуб.

Отец заверил, что таких предложений его сын пока не получал.

"В российский чемпионат Артем точно не переедет", – подчеркнул мужчина.