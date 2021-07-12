СБУ нейтрализовала сеть пророссийских интернет-агентов

"Правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности", – сообщили в СБУ.

Для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карты иностранного оператора связи.

В Киеве в ходе спецоперации разоблачен координатор группировки, которая распространяла призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны.

В Днепре и Кировоградской области разоблачили пропагандиста и интернет-агитатора.

В Мариуполе СБУ разоблачила участника сети, которая размещала в интернете материалы по изменению границ государственной границы.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.