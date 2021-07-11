ГФС и СБУ проверили сеть АЗС Glusco. Правоохранители уверяют, что она не работает

В марте этого года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов и масштабных обысках по всей стране. Источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о сети Glusco.

Как писало агентство LIGA.net в Telegram, Glusco, по неофициальным данным, контролируют структуры, связанные с народным депутатом Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Также об этом сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

11 марта на трех нефтебазах и 105 автозаправочных комплексах сети ООО "Глуско Ритейл" провели обыски в рамках уголовного производства. В Glusco называли действия правоохранителей "недопустимыми", а обвинения – "абсурдными".

14 июня пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что ГФС наложила арест на корпоративные права группы компаний, которая завозила нефтепродукты из РФ. "РБК-Украина" написало, что речь идет о сети АЗС Glusco.

В начале июля один из топ-менеджеров сети автозаправочных станций Glusco сообщил о возобновлении ее работы с новым владельцем, которым стала государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. По его словам, логотип и надпись Glusco закрыли черной пленкой.

Эту информацию 10 июля опроверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он сказал, что санкции против Медведчука действуют в полном объеме.