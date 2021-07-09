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В июне СБУ заблокировала 76 кибератак на украинские органы власти

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По данным СБУ, в июне было зафиксировано более 65 тыс. "критических событий информационной безопасности"
По данным СБУ, в июне было зафиксировано более 65 тыс. "критических событий информационной безопасности"
Фото: depositphotos.com

Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в июне нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, всего за минувший месяц зафиксировано более 65 тыс. "критических событий информационной безопасности".

В основном хакерские атаки представляли собой:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • использование вредоносного программного обеспечения (Malware).

"На базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве", – подчеркнули в СБУ.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

Теги: СБУ, Украина, хакеры, кибератака, кибербезопасность
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