За полгода в Украине заблокировано 1,1 млн кибератак на государственные ресурсы – глава Госспецсвязи

Также, по его данным, за последние полгода зафиксировано более 250 DDoS-атак.

"Ежемесячно общее количество киберинцидентов растет на 5–10%, почти все они направлены либо на получение финансовой выгоды, либо на ослабление государства", – отметил Щиголь.

По его словам, наиболее агрессивно в киберпространстве ведут себя Россия, Китай и Северная Корея.

"Атаки приходят преимущественно из частного сектора, из-за попыток заражения систем вредоносным кодом. Для кибербезопасности сегодня основной проблемой является не техника или программное обеспечение, а человеческий фактор. Например, если пользователь забудет обновить программное обеспечение или использует простые пароли, или открывает подозрительные письма", – рассказал глава Госспецсвязи.

Он отметил, что "активизация в киберпространстве происходит одновременно с активизацией в реальной жизни".

"Когда стягивали войска в апреле к границе, мы также видели всплеск атак. Каждая такая провокация сопровождается повышением напряжения в киберсекторе", – объяснил Щиголь.