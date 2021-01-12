В Госспецсвязи Украины заявили о DDoS-атаках на сайт Офиса президента

За минувшую неделю система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры Украины зафиксировала на объектах мониторинга более 5 млн "подозрительных событий", сообщает пресс-служба Госспецсвязи Украины.

По данным Госспецсвязи, подавляющее большинство кибератак было связано с попытками похищения информации Фото: depositphotos.com

С 6-го по 12 января зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак, часть из которых была направлена на веб-ресурсы Офиса президента Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи Украины.

В общей сложности за этот период система защищенного доступа государственных органов к интернету заблокировала 52 755 различных атак.

Также система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала на объектах мониторинга более 5 млн "подозрительных событий".

При этом подавляющее большинство из них касается попыток похищения информации (39%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав администратора (12%), попыток получения прав пользователя (9%) и подозрительного исполняемого кода (6%).