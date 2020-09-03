Связанные с Россией хакеры атаковали стратегическую госструктуру Чехии – управление кибербезопасности

За кибератакой на чешское ведомство в 2019 году стояла группа Sofacy, которую связывают с военной разведкой Российской Федерации. Об этом сказано в докладе Национального управления кибербезопасности страны. СМИ сообщали, что атаке подвергалось министерство иностранных дел Чехии.

В 2019 году связанные с Россией хакеры предприняли кибератаку на стратегическое государственное учреждение Чехии. Об этом говорится в докладе Национального управления кибернетической и информационной безопасности страны (NÚKIB), который есть в распоряжении iRozhlas.



За атакой стояла группа хакеров Sofacy, которую связывают с российской военной разведкой.

По данным NÚKIB, хакеры проникли в компьютерную систему госучреждения с помощью электронного письма, содержавшего вредоносный код.

О каком именно ведомстве идет речь, в докладе не говорится. Однако чешские СМИ сообщали, что в июне 2019 года хакеры, вероятно, имеющие отношение к России, провели кибератаку на министерство иностранных дел Чехии.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.