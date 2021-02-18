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Сайт СБУ подвергся мощной DDoS-атаке

Сайт Службы безопасности Украины работал несколько дней с определенными техническими перебоями, сообщили в СБУ.

В СБУ DDoS-атаки связывают с активностью спецслужбы по защите национальных интересов Украины и противодействию РФ
В СБУ DDoS-атаки связывают с активностью спецслужбы по защите национальных интересов Украины и противодействию РФ
Фото: depositphotos.com

Официальная веб-страница Службы безопасности Украины (ssu.gov.ua) несколько дней работала с техническими перебоями, сайт подвергся мощной DDoS-атаке. Об этом 18 февраля в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.

"Очевидно, что она связана с последними активными действиями Службы по защите национальных интересов и противодействия Российской Федерации, [которая] ведет гибридную войну против Украины, в том числе и в информационном пространстве", – сказал Дегтяренко.

В четверг днем сайт СБУ не загружался, по состоянию на 20.00 его работу восстановили.

Кроме официальной веб-страницы, всю информацию СБУ публикует также на страницах спецслужбы в соцсетях.

В 2019 году СБУ нейтрализовала 482 кибератаки на госорганы и критическую инфраструктуру.

Как сообщали 7 августа в Совете национальной безопасности и обороны, с начала 2020 года в Украине зафиксировано около 1 млн кибератак.

С 6-го по 12 января 2021 года было зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак, часть из которых была направлена на веб-ресурсы Офиса президента Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации, заявляла пресс-служба Госспецсвязи Украины.

18 февраля СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Подозрение Картаполову сообщили по трем статьям Уголовного кодекса Украины: о посягательстве на территориальную целостность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ст. 110, 437 и 438 УКУ).

Два дня ранее СБУ объявила украинскому блогеру Анатолию Шарию о подозрении в госизмене. Спецслужба установила, что "в интервью и выступлениях Шария присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины".

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СМИ, СБУ, Украина, агрессия, спецслужбы, сайт, безопасность, Служба безопасности Украины
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