СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ

Подозрение заместителю министра обороны Российской Федерации Андрею Картаполову Служба безопасности Украины сообщила по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Подозрение Картаполову сообщили по трем статьям Уголовного кодекса Украины: о посягательстве на территориальную целостность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ст. 110, 437 и 438 УКУ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В СБУ сообщили, что в августе 2014 года Картаполов руководил российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, принимал участие в организации убийства украинских военных возле Иловайска во время их выхода так называемым зеленым коридором под предоставленные "гарантии" руководства РФ, а также обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, следователи спецслужбы установили, что в январе – феврале 2015 года Картаполов осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Дебальцево оказался под контролем боевиков в 2015 году, когда пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на город, несмотря на достигнутую несколькими днями ранее в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.