В Одесской области СБУ блокировала коррупционную схему растаможивания корейских и американских автомобилей

По данным следствия, старший государственный инспектор таможенного поста требовал деньги от юридических и физических лиц за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей в режиме "импорт", поступавших из Южной Кореи и США. Кроме того, таможенник обещал не затягивать таможенные операции. Стоимость таких "услуг" составляла от $100 до $300 в зависимости от марки автомобиля.

По предварительным оценкам, участники схемы ежемесячно незаконно оформляли почти 100 транспортных средств.

"Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время получения очередной неправомерной выгоды за беспрепятственное оформление семи автомобилей", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.