Уманский: Если прекратить схематоз в налоговой и на таможне, в год можно получить больше 100 млрд

Ликвидация коррупционных схем на таможне и в налоговой увеличила бы поступления в государственных бюджет Украины на 100 млрд грн в год. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал бывший глава Министерства финансов Украины, экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский.

"Если закрыть тот схематоз, о котором я говорил еще в апреле… Я понял, что происходит, и показывал и премьер-министру, и президенту это еще в марте. 10 млрд в месяц минимум – можно было бы дополнительно усилить доходную часть бюджета. То есть это больше 100 млрд в год", – подчеркнул он.

По словам Уманского, в текущем году дефицит бюджетных средств составит около 100 млрд грн.

"Это примерно месячный объем всех бюджетных расходов. Как следствие, под ударом оказываются социальные выплаты: пенсии, зарплаты и другие защищенные статьи. Пока есть полтора месяца, нельзя допустить ситуации, когда в хаотическом, паническом порядке начнет рушиться и складываться, как карточный домик. Сейчас нужно принять решения, чтобы минимизировать негативные последствия. А они в любом случае будут", – заключил экс-чиновник.

Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила его. В апреле 2020 года стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента. 27 ноября Ермак сообщил, что принял отставку экс-министра.

В апреле Уманский оценивал потери бюджета Украины от "скруток" в 60 млрд грн в год.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-министр финансов Украины Уманский объяснял суть так называемой скрутки на примере с бананами: "Вы купили где-то бананы, в Польше допустим, официально завезли, зарегистрировали. При пересечении вашим товаром границы возник НДС к уплате. Вы поставили свои бананы на таможенный склад. После этого вы их за кеш продали на рынке, получили свою прибыль. В цене продажи у вас и НДС, и все-все вы компенсировали. После этого вы бумаги – не бананы, потому что бананы уже проданы и вы уже свою прибыль получили, в том числе НДС, а бумаги – продаете мне. То есть по бумагам я купил у вас бананы, которых на самом деле уже не существует. После этого я нахожу компанию и продаю эти "бананы" уже ей. Движения самих бананов не происходит, их, повторюсь, нет. Потом в этой компании бананы превращаются в зерно. Как в анекдоте (дует на воображаемую печать). И у вас есть НДС на это зерно".