В СНБО решили, что создание реестра запрещенных сайтов – это устаревшая и неоправданная идея

В СНБО заявили о необходимости введения "более современных подходов", чем создание реестра запрещенных сайтов Фото: depositphotos.com

Об этом пресс-служба СНБО проинформировала в Facebook 9 июля.

В Совете нацбезопасности назвали эту группу "площадкой для обмена мнениями и выработки конкретных решений по защите информационного пространства государства". 8 июля она провела первое заседание.

Член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев заявлял в тот день, что СНБО принял "окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого "Укркомнадзора". Тульев говорил, что он вошел в состав рабочей группы по вопросам технической реализации реестра.

В СНБО говорят, что все участники группы "от начала заседания" признали, что идея неоправданная.

"Мировой опыт свидетельствует о необходимости введения более современных подходов, которые не позволят пользоваться инструментом "черных списков" нецелевым образом. Хотя звучали и совершенно неприемлемые предложения использования интернета только по "белым спискам". Основной фокус решили сосредоточить на выработке механизмов и алгоритмов действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защите отечественного информационного пространства. Таким образом, должны быть созданы прозрачные правила игры для всех участников рынка, а государство обеспечит интересы граждан по противодействию информационным угрозам", – сказано в сообщении.

Реализовать решение предложили в рамках "небольшой подгруппы технических специалистов".

"[Они] наработают предложения к проекту документа с описанием механизмов ограничения доступа к запрещенным информационным ресурсам, для дальнейшего изучения и согласования всеми участниками рабочей группы. За основу было предложено принять существующий совместный приказ СБУ и Госспецсвязи. Наработки рабочей группы будут использованы для внесения соответствующих нормативных изменений", – добавили в СНБО.

В Совете нацбезопасности и обороны заверили, что в этом процессе будут учитывать опыт "демократических стран, где существуют и реализованы такие механизмы, которые не ограничивают права и свободы граждан, однако обеспечивают высокий уровень защиты от гибридных угроз".