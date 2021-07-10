Сайт ВМС Украины снова работает. Он был недоступен более шести часов из-за хакерской атаки

Медиаресурс перестал работать 9 июля во второй половине дня, он был недоступен не менее шести часов.

Анонимный Telegram-канал "Джокер "ДНР" заявлял, что взял сайт ВМСУ "попользоваться на время учений" Sea Breeze. Канал опубликовал якобы персональные данные участников учений. На скриншоте, который он показывал, последняя новость на сайте ВМС ВСУ датирована 9 июля. Там было сообщение от "Джокера". Сейчас оно удалено.

Позже в Минобороны Украины подтвердили, что ресурс подвергся хакерской атаке. Россия попыталась повторить "казус Defender" с сайтом ВМС Украины, подчеркнули в ведомстве.

Там заявили, что в результате кибератаки были опубликованы "некоторые документы и преимущественно фейковые сообщения", связанные с учениями Sea Breeze. "Ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ", – подчеркнули в министерстве.