Россия попыталась повторить "казус Defender" с сайтом ВМС Украины – Минобороны

Киберугрозы устранили, сайт ВМС восстановит работу в ближайшее время, сообщили в Минобороны Фото: depositphotos.com

"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В результате были опубликованы некоторые документы и преимущественно фейковые сообщения, связанные с учениями Sea Breeze, которые проходят в бассейне Черного моря. Ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ", – подчеркнули в министерстве.

Сайт ВМС Украины временно не работал из-за использования уязвимостей фреймворка, который использовался для его создания. Также были зафиксированы безуспешные DDoS-атаки на сайт Минобороны Украины, отметили в сообщении.

В министерстве говорят, что киберугрозы устранили, сайт ВМС восстановит работу в ближайшее время.

"Проекты международного военного сотрудничества и помощь Украине от государств-партнеров вызывают неадекватные эмоции у военно-политического руководства РФ. Нынешние международные военные учения Sea Breeze не стали исключением", – заявили военные.

Сайт ВМС Украины перестал работать днем 9 июля. Анонимный Telegram-канал "Джокер "ДНР" выложил скриншоты сайта и написал, что взял его "попользоваться на время учений" Sea Breeze. Канал опубликовал персональные данные участников учений.

По состоянию на 22.30 сайт ВМС не работал.