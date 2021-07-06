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Учения Sea Breeze в Черном море переходят в активную фазу – командование

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Россия призывала НАТО отказаться от учений Sea Breeze
Россия призывала НАТО отказаться от учений Sea Breeze
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Международные военно-морские учения Sea Breeze 2021 переходят в активную фазу. Об этом сообщил "Радіо Свобода" руководитель учений от украинской стороны Алексей Доскато 5 июля.

С 6 июля корабли Украины, США и других стран-партнеров продолжат тренировки в международных водах Черного моря. Сегодня в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна "Балта" и борьбу за выживаемость корабля экипажей румынского и болгарского судов.

Журналистам показали вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

"Сегодня мы увидели окончательное приготовление морского компонента к проведению активной фазы учений. Сейчас идут так называемая предпоходная подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач", – пояснил ход учений Доскато.

Представитель 6-го флота США Крис Роули отметил, что отрабатываемый сценарий довольно распространен на учениях военно-морских сил разных стран.

"Обучение носит оборонительный характер, у нас есть соединения кораблей, и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по осмотру судов нарушителей", – сказал Роули.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

Теги: США, Одесса, военные, ВМС Украины, вооружение, Sea Breeze, ВСУ, учения, корабли
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