Учения Sea Breeze в Черном море переходят в активную фазу – командование

С 6 июля корабли Украины, США и других стран-партнеров продолжат тренировки в международных водах Черного моря. Сегодня в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна "Балта" и борьбу за выживаемость корабля экипажей румынского и болгарского судов.

Журналистам показали вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.

ВИДЕО

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

"Сегодня мы увидели окончательное приготовление морского компонента к проведению активной фазы учений. Сейчас идут так называемая предпоходная подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач", – пояснил ход учений Доскато.

Представитель 6-го флота США Крис Роули отметил, что отрабатываемый сценарий довольно распространен на учениях военно-морских сил разных стран.

"Обучение носит оборонительный характер, у нас есть соединения кораблей, и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по осмотру судов нарушителей", – сказал Роули.