Зеленский посетил борт американского эсминца Ross, который участвует в учениях Sea Breeze

Зеленский пообщался с командующим 6-м флотом военно-морских сил США вице-адмиралом Юджином Блэком. Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна, сказано в сообщении.

Президент назвал символичным то, что в один день отмечается День ВМС Украины и День независимости США.

"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", – сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что учения Sea Breeze является сигналом того, что Украина не остается наедине с агрессией России. Блэк отметил, что для американских военных большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость.