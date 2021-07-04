"Построение мощных ВМС – один из приоритетов". Зеленский поздравил с Днем Военно-морских сил Украины. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля во время визита в Одесскую область поздравил военнослужащих с Днем Военно-морских сил Украины. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства. С борта патрульного катера "Славянск" Зеленский наблюдал за демонстрационным пролетом воздушной колонны с участием вертолетов Ми-1 и Ми-8, самолетов Ан-26 и Су-25 ВСУ, а также конвертопланов Bell V-22 Osprey морской пехоты США.
По словам президента, сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины.
"Поэтому одним из моих главных приоритетов на посту президента Украины является построение мощных ВМС, которые оснащены современными кораблями и современным вооружением и готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы нашей национальной безопасности", – заявил
Зеленский.