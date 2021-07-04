Зеленский: Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море

Зеленский заявил, что в 2021 году в учениях Sea Breeze являются самыми масштабными за всю историю существования.

"Sea Breeze 2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации. Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", – сказал глава государства.