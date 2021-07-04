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Зеленский: Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море

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Зеленский: Учения Sea Breeze 2021 показывают всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права
Зеленский: Учения Sea Breeze 2021 показывают всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Украина не позволит ограничивать свободу судоходства в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 июля в Одессе во время мероприятий, посвященных Дню Военно-морских сил Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский заявил, что в 2021 году в учениях Sea Breeze являются самыми масштабными за всю историю существования.

"Sea Breeze 2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации. Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", – сказал глава государства.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

Об анализе ситуации с судоходством в районе Черного и Азовского морей сообщали 16 апреля и в Европейском союзе.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. Отмечалось, что в учениях кроме кораблей будут участвовать самолеты и вертолеты.

15 апреля МИД Украины сообщил, что Россия объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море". На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

Оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября опубликовал в Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Запрет не касается коммерческих судов.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Черное море, Sea Breeze, Владимир Зеленский
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