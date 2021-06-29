Нидерланды обвинили Россию в создании опасной ситуации рядом с фрегатом Evertsen

По его данным, российские самолеты преследовали Evertsen с 15.30 до 20.30.

"Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух – земля", предназначенными для поражения цели с воздуха", – отметили в сообщении.

В министерстве считают, что действия России нарушили право на свободное пользование Черным морем.

"Evertsen находился в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никаких причин. Несмотря на это, инсценированные атаки продолжались несколько часов. Это было безответственное и небезопасное поведение на море", – заявил командир корабля Джордж Пастур.

Evertsen входит в британскую ударную группу перевозчиков, он патрулирует Черное море вместе с британским эсминцем HMS Defender. Корабли тренируются с союзниками из региона и посещают некоторые порты.