Минобороны Великобритании назвало ошибкой потерю документов об эсминце Defender

Выступая в Палате общин, Куин подтвердил, что несколько секретных документов министерства обороны были утеряны высокопоставленным чиновником в начале прошлой недели. Этот же чиновник сам сообщил об утере. Куин добавил, что это была "ошибка отдельного человека".

Один из утерянных документов был с отметкой "UK Eyes Only". Это означает, что он разрешен для распространения только в Великобритании и не передается союзникам.

Также Куин добавил, что расследование инцидента должно завершиться в ближайшее время, отмечает Independent. По его словам, на время расследования чиновнику, потерявшему документы, запретили иметь доступ к секретным материалам.

27 июня BBC сообщила, что получила в свое распоряжение ряд документов минобороны страны, в которых, среди прочего, шла речь об эсминце Defender. Документы нашли на автобусной остановке в графстве Кент. Найденные материалы подтверждали, что проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.