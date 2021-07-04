Командующий ВМС Украины Неижпапа о проведении Sea Breеze: Провокаций со стороны РФ не исключаем

Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля Фото: ВМС ЗС України / Facebook

"Таким образом провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют определенные отработанные процедуры", – сказал он.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Россия вывела в Черное море почти весь корабельный состав Черноморского флота на фоне международных маневров See Breeze