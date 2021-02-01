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Украинские и американские ВМС провели тренировку в Черном море. Фоторепортаж

Сегодня 17.30
В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX, сообщила пресс-служба ВМС Украины. Военные отработали элементы по тактическому маневрированию, провели тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника.
Теги: США, Черное море, ВМС Украины, учения, тренировка
 

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