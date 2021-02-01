Украинские и американские ВМС провели тренировку в Черном море. Фоторепортаж
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX, сообщила
пресс-служба ВМС Украины. Военные отработали элементы по тактическому маневрированию, провели тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника.