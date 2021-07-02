Россия вывела в Черное море почти все корабли из состава Черноморского флота на фоне учений Sea Breeze – украинская разведка

"Для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Эти действия вызваны страхом агрессора потерять доминирование на севере Черного моря", – процитировала пресс-служба представителя разведки Вадима Скибицкого.

По его словам, коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечить и новые страны – члены НАТО, которых не было при Советском Союзе.

"Когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Но международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в регионе. Россия этого реально боится", – отметил Скибицкий.

Попытки России демонстрировать готовность применить силу несоизмеримы с потенциалом стран, участвующих в учениях See Breeze, сообщил представитель разведки.

"Агрессор пытается продемонстрировать готовность отстаивать свои интересы с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", – добавил Скибицкий.