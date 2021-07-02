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Россия вывела в Черное море почти все корабли из состава Черноморского флота на фоне учений Sea Breeze – украинская разведка

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Учения Sea Breeze продолжатся до 10 июля
Учения Sea Breeze продолжатся до 10 июля
Фото: ЕРА (иллюстративное фото)

Россия вывела в Черное море почти весь корабельный состав Черноморского флота на фоне международных маневров See Breeze, которые организовываются Украиной и США. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Facebook 2 июля.

"Для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Эти действия вызваны страхом агрессора потерять доминирование на севере Черного моря", – процитировала пресс-служба представителя разведки Вадима Скибицкого.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2132197130255331

По его словам, коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечить и новые страны – члены НАТО, которых не было при Советском Союзе.

"Когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Но международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в регионе. Россия этого реально боится", – отметил Скибицкий.

Попытки России демонстрировать готовность применить силу несоизмеримы с потенциалом стран, участвующих в учениях See Breeze, сообщил представитель разведки.

"Агрессор пытается продемонстрировать готовность отстаивать свои интересы с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", – добавил Скибицкий.

Контекст:

ГУР Минобороны отметило, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму военную мощь.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

Теги: Россия, Черное море, Sea Breeze, Минобороны, ВСУ, учения, Вадим Скибицкий, корабли, российские военные
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