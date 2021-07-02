Россия вывела в Черное море почти все корабли из состава Черноморского флота на фоне учений Sea Breeze – украинская разведка

"Для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Эти действия вызваны страхом агрессора потерять доминирование на севере Черного моря", – процитировала пресс-служба представителя разведки Вадима Скибицкого.
По его словам, коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечить и новые страны – члены НАТО, которых не было при Советском Союзе.
"Когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Но международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в регионе. Россия этого реально боится", – отметил Скибицкий.
Попытки России демонстрировать готовность применить силу несоизмеримы с потенциалом стран, участвующих в учениях See Breeze, сообщил представитель разведки.
"Агрессор пытается продемонстрировать готовность отстаивать свои интересы с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", – добавил Скибицкий.
ГУР Минобороны отметило, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму военную мощь.
Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.
В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.
Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.